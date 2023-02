Meta teste un service d’abonnement payant

Meta Platforms, la maison mère de Facebook et Instagram, a annoncé dimanche qu'elle testait un service d'abonnement mensuel, appelé Meta Verified, qui permettra aux utilisateurs de vérifier leurs comptes à l'aide d'une pièce d'identité gouvernementale et d'obtenir un badge bleu, car elle cherche à aider les créateurs de contenus à se développer et à construire des communautés.

L'offre d'abonnement pour Instagram et Facebook, qui sera lancée plus tard cette semaine, comprendra également une protection supplémentaire contre l'usurpation d'identité et sera proposée à partir de 11,99 dollars par mois sur le web ou 14,99 dollars par mois sur le système iOS d'Apple et Android.

Meta Verified sera déployé en Australie et en Nouvelle-Zélande cette semaine, avec un lancement progressif dans d'autres pays par la suite.

Dans les pas de Twitter

L'incursion de Meta dans les services d'abonnement suit celle de Twitter, qui a annoncé le mois dernier que Twitter Blue serait facturé 11 dollars par mois.

Le PDG du géant des médias sociaux, Mark Zuckerberg, avait déjà déclaré qu'il prévoyait de lancer plusieurs nouveaux produits qui «permettraient aux créateurs d'être beaucoup plus productifs et créatifs», tout en mettant en garde contre les coûts associés au soutien de la technologie pour une large base d'utilisateurs, rappelle Reuters.

D'autres applications de médias sociaux, comme Snapchat de Snap Inc et l'application de messagerie Telegram, ont lancé des services d'abonnement payants l'année dernière.