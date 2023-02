Icade va changer de directeur général et réfléchit à l'avenir d'Icade Santé

Le groupe immobilier Icade a annoncé lundi avoir enclenché le processus de recherche d'un nouveau directeur général, alors que le mandat d'Olivier Wigniolle arrive à échéance le 21 avril, et poursuivre ses réflexions sur l'avenir de sa filiale Icade Santé, dont l'introduction en Bourse (IPO) avait été reportée en 2021.

«Dans un contexte marqué par un environnement immobilier et financier complexe et volatil mais porteur d'opportunités, le conseil d'administration a souhaité nommer à l'échéance du deuxième mandat d'Olivier Wigniolle un nouveau directeur général, chargé de définir une stratégie adaptée à ce nouvel environnement», a indiqué le groupe dans un communiqué.

Olivier Wigniolle, qui est à la tête d'Icade depuis huit ans, continuera d'exercer pleinement son mandat de directeur général d'Icade jusqu'à son terme, a précisé le groupe.

Solutions alternatives pour Icade Santé

Par ailleurs, Icade «poursuit activement ses réflexions sur la liquidité de sa filiale Icade Santé».

«Compte tenu des conditions de marché actuelles rendant difficile la relance d'une IPO à court terme, les réflexions se concentrent sur des solutions alternatives visant à remplir les objectifs que le groupe s'est fixés, à savoir organiser la liquidité du véhicule, extérioriser la juste valeur de la Foncière Santé, et générer des liquidités pour renforcer le bilan du groupe afin de permettre à Icade d'être en capacité de saisir des opportunités de croissance», a indiqué Icade dans son communiqué.

Icade, qui a par ailleurs publié lundi ses résultats annuels, a indiqué anticiper une «évolution stable à légèrement positive» de son cash-flow net courant (CFNC) par action cette année. Cet indicateur de rentabilité a progressé de 5,9% en 2022, à 5,5 euros. Icade anticipait une croissance d'environ 7% de son CFNC par action en 2022, hors effet des cessions à réaliser.

L'année dernière, le cash-flow net courant du groupe s'est établi à 417 millions d'euros, en hausse de 7%.

«Dans un environnement économique et financier particulièrement complexe et volatil en 2022, la hausse du cash-flow net courant de 7%, au-dessus des prévisions, reflète la solide performance opérationnelle et financière du groupe, portée par nos trois métiers et une gestion financière rigoureuse», a commenté le directeur général d'Icade, Olivier Wigniolle.

Hausse de 3,1% du dividende

Icade a par ailleurs augmenté son dividende de 3,1% au titre de 2022, à 4,33 euros par action, et anticipe une évolution en ligne avec celle du CFNC pour 2023. La société tablait sur une progression du dividende comprise entre 3% et 4% pour 2022.

La foncière a dégagé en 2022 un résultat net part du groupe de 54,1 millions d'euros, contre 400,1 millions d'euros en 2021. Le résultat net récurrent - Foncières s'est établi à 382 millions d'euros, en progression de 5,7%.

Le chiffre d'affaires annuel d'Icade a progressé de 11,4%, à 1,74 milliard d'euros. Les revenus locatifs de l'activité de foncière tertiaire se sont établis à 355 millions d'euros, en baisse de 2,2%, «dans un contexte de cessions d'actifs soutenues», a indiqué Icade. La foncière santé a vu ses revenus locatifs augmenter de 11,7% à périmètre courant, à 210,5 millions d'euros, et le chiffre d'affaires de l'activité de promotion a progressé de 17%, à 1,26 milliard d'euros, principalement portée par le résidentiel.

Le ratio d'endettement LTV (loan to value) du groupe s'élevait à 39,3% fin 2022, contre 40,1% fin 2021.

L'actif net réévalué (ANR) de liquidation s'établissait à 101,4 euros par action fin 2022, en hausse de 12%.

Au 31 décembre 2022, la valeur totale du patrimoine part du groupe atteignait 11,8 milliards d'euros, en baisse de 3,8% en raison notamment des cessions réalisées sur l'année (684 millions d'euros dont 600 millions d'euros sur le portefeuille tertiaire). A périmètre constant, la baisse atteint 2,5%.

En Bourse, le titre Icade gagnait 1,2% lundi en fin de matinée.