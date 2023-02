Autour d’Orpea, le sprint est lancé pour convaincre les créanciers non sécurisés

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Et maintenant, place à une campagne électorale ! Alors qu’Orpea a annoncé mardi la signature formelle de l'accord trouvé le 1er février dernier entre la Caisse des dépôts (CDC) et ses alliés – CNP Assurances, Maif et MACSF – et un groupe de créanciers non sécurisés – environ 1,8 milliard d’euros...