Bercy a déclaré mercredi soir qu’à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée sur EDF, l’Etat détient 95,82% du capital et 96,53% des droits de vote, et 99,96% des Oceanes. Ce résultat rend possible la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sur les actions et sur les Oceanes EDF. Ce jeudi, la...