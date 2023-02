Le marché boude les copieux dividendes de TotalEnergies

Malgré des bénéfices records, Total a vu son titre céder en Bourse 1,9% mercredi, la troisième plus forte baisse du CAC 40.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Peut mieux faire. TotalEnergies a engrangé des bénéfices records en 2022 et promis une nouvelle hausse de son dividende pour 2023, mais le marché a boudé ces annonces. Le titre a cédé 1,9% mercredi, la troisième plus forte baisse du CAC 40. « Avec des bénéfices, une croissance du dividende et des...