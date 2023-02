Les groupes liés à l’IA bondissent en Bourse grâce à ChatGPT

Les actions de C3.ai Inc, BigBear.ai et SoundHound AI ont prolongé leur rallye en Bourse lundi, alors que l'intelligence artificielle (IA) suscite l'engouement à Wall Street avec le succès viral de ChatGPT, édité par la start-up OpenAI.

La société de logiciels C3.ai a augmenté de 11%, la société d'analyse BigBear.ai a pris jusque 21% et la société d'IA de conversation SoundHound a bondi de 40%. Les téléscripteurs des trois sociétés à petite capitalisation faisaient partie de ceux qui circulaient sur la plate-forme de médias sociaux axée sur les investisseurs, stocktwits.com.

Le succès de ChatGPT d'OpenAI, qui a attiré des investissements de plusieurs milliards de dollars de Microsoft Corp, a incité les investisseurs à chercher des entreprises qui développent des technologies liées à l'IA. On estime que ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs par mois en janvier, deux mois seulement après son lancement, ce qui en fait l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, selon une étude publiée par UBS la semaine dernière. C3.ai et SoundHound ont plus que doublé en valeur cette année tandis que BigBear.ai a bondi de plus de 700%.