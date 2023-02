Amazon, Apple et Google déçoivent et reculent en Bourse

Alphabet a annoncé jeudi des revenus trimestriels inférieurs aux attentes alors que l'activité publicitaire de la maison mère de Google pâtit du ralentissement économique.

Les revenus publicitaires, qui comprennent le moteur de recherche et YouTube, sont tombés à 59,04 milliards de dollars (environ 54,1 milliards d’euros) contre 61,24 milliards de dollars, alors que les annonceurs ont réduit leurs dépenses pour faire face à l'inflation, aux taux d'intérêt élevés et aux craintes de récession.

Le bénéfice net d'Alphabet est tombé à 13,62 milliards de dollars, ou 1,05 dollar par action, contre 20,64 milliards de dollars, ou 1,53 dollar par action, il y a un an.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 76,05 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 75,33 milliards de dollars un an plus tôt et un consensus de 76,53 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv rapportées par Reuters.

Apple pénalisé par la Chine

De son côté, Apple a publié un chiffre d'affaires et des bénéfices inférieurs aux attentes de Wall Street en raison de la faiblesse des ventes d'iPhone, pénalisées notamment par les confinements liés à la pandémie de COVID-19 en Chine.

Les ventes d'Apple ont chuté de 5% à 117,2 milliards de dollars et ont baissé dans toutes les régions du monde au cours du trimestre. Toutes les catégories de produits ont été affectées, à l'exception des services et les iPads.

Le bénéfice par action s'est établi à 1,88 dollar, terminant en dessous des attentes pour la première fois depuis 2016.

Les analystes s'attendaient à des ventes de 121,1 milliards de dollars et à un bénéfice de 1,94 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv rapportées par Reuters.

Amazon déçoit dans le cloud

Amazon a pour sa part prévenu jeudi que son bénéfice d'exploitation risquait de continuer à baisser au cours du trimestre en cours, les licenciements massifs n'ayant pas suffi à compenser la baisse des dépenses des consommateurs et des clients de ses services cloud.

Si les revenus d'Amazon pendant la période des fêtes de fin d'année ont dépassé les attentes de Wall Street, la croissance des ventes des très lucratifs services de cloud computing ont ralenti au cours du quatrième trimestre.

Amazon prévoit de réaliser un bénéfice de 0 à 4 milliards de dollars de bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, contre 3,7 milliards de dollars sur la même période il y a un an et 4,04 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les chiffres du cabinet de recherche FactSet cités par Reuters.

En réaction à ces publications, les actions Amazon, Apple et Alphabet reculaient de 5,5%, 3,3% et 4,3% respectivement dans les échanges d’avant ouverture à Wall Street. Jeudi, elles avaient bénéficié des discours considérés comme plutôt accommodants des banques centrales pour s’offrir des hausses de 7,4%, 3,7% et 7,3%.