Meta rassure et s’envole en Bourse

A la clôture du 1er février, l’action Meta abandonnait plus de 50% sur un an.

Les contrôles de coûts plus stricts de Meta Platforms cette année et un nouveau plan de rachat d'actions de 40 milliards de dollars ont fait grimper les actions en flèche mercredi, alors que le PDG Mark Zuckerberg a appelé 2023 «l'année de l'efficacité», rapporte Reuters.

La société mère d'Instagram et de Facebook, qui a connu des moments difficiles au milieu d'un vaste effondrement post-pandémie des publicités numériques, se concentre sur l'amélioration de ses recommandations de contenu alimentées par l'intelligence artificielle et de ses systèmes de ciblage publicitaire pour que les utilisateurs continuent de cliquer.

Baisses de coûts

Entre-temps, la société réduira ses coûts de 5 milliards de dollars en 2023 pour atteindre une fourchette de 89 à 95 milliards de dollars, soit une forte baisse par rapport aux 94 à 100 milliards de dollars prévus précédemment, et elle prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre qui pourrait dépasser les estimations de Wall Street.

L'action Meta a bondi de près de 20% dans les échanges d'après clôture mercredi soir à la Bourse de New York. Si les gains se maintiennent jeudi, le titre afficherait sa plus forte hausse en une séance en dix ans et ajouterait plus de 75,5 milliards de dollars à la capitalisation boursière actuelle de 401 milliards de dollars.

Impact des licenciements

Au quatrième trimestre 2022, le groupe a vu son bénéfice net reculer à 4,65 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action, contre 10,29 milliards de dollars un an plus tôt. Cela est dû en grande partie à 4,2 milliards de dollars de coûts liés notamment à un plan de licenciement.

«Les résultats meilleurs que prévu de Meta devraient réfuter les inquiétudes sur l'état du secteur de la publicité numérique après les horribles orientations de Snap en début de semaine», a déclaré Jesse Cohen, analyste principal chez Investing.com cité par Reuters.

«Malgré tous les défis auxquels Meta doit faire face, il y a des signes que l'entreprise se porte toujours bien», a déclaré Cohen.