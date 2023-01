Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Samsung Electronics a annoncé mardi que ses bénéfices au 4ème trimestre ont plongé de 69% par rapport à l'année précédente, ce qui représente sa plus importante baisse trimestrielle en plus de huit ans, alors que le ralentissement économique mondial a porté un coup aux ventes de puces et produits...