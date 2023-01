L’italien EuroGroup veut se valoriser 900 millions en Bourse

EuroGroup Laminations a précisé les modalités de son projet d’introduction en Bourse annoncé le 19 janvier dernier. Le fabricant d’éléments utilisés dans les moteurs électriques compte se coter sur Euronext Milan à un prix compris entre 5 et 6 euros par action via une augmentation de capital de 250 millions d’euros et une vente de titres par les actionnaires existants.

L’offre, qui devrait être lancée le 1er février, prend la forme d’un placement privé réservé à certains investisseurs qualifiés. Sa taille globale sera comprise entre 416 et 448 millions d’euros en tenant compte des cessions d’actions. Selon le prix et les conditions retenus, la capitalisation boursière d’EuroGroup Laminations sera comprise entre 861 et 983 millions d’euros, indique la société dans son communiqué.

Tikehau, qui détient 30% de l’entreprise, cédera des actions dans le processus tout comme la holding familiale Euro Management Services. Le fonds d’investissement français devrait rester investi dans EuroGroup après l’opération. Il avait acquis sa participation de 30% en 2020 via, selon nos informations, une augmentation de capital de 40 millions d’euros et l’achat d’actions existantes. En cas de succès de l’offre, elle serait désormais valorisée entre 258 et 295 millions d’euros.