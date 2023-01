Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Caterpillar a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions, l'augmentation des coûts de fabrication et de transport ayant pesé sur la capacité de livraisons et sur les marges du spécialiste américain des engins de chantier et équipements miniers. Le chiffre d'affaires du...