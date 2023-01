Les Etats-Unis durcissent leur politique vis-à-vis de Huawei

L'administration Biden a cessé d'approuver les licences permettant aux entreprises américaines d’exporter des biens vers la société chinoise Huawei, selon des informations de Reuters.

Huawei a été confronté à des restrictions d'exportation américaines en lien avec la 5G et d'autres technologies pendant plusieurs années, mais les responsables du ministère américain du Commerce accordaient des licences à certaines entreprises américaines pour vendre certains biens et technologies à l'entreprise. Qualcomm Inc a ainsi reçu en 2020 l'autorisation de vendre des puces pour smartphones 4G à Huawei.

Un porte-parole du département du Commerce a déclaré que les fonctionnaires «évaluent continuellement nos politiques et réglementations» mais ne commentent pas les pourparlers avec des entreprises spécifiques, rapporte Reuters. Huawei et Qualcomm ont refusé de commenter. Bloomberg et le Financial Times avaient déjà fait état de cette décision.

Chute des ventes

Une personne familière avec la question a déclaré à l’agence de presse que les fonctionnaires américains sont en train de créer une nouvelle politique officielle de refus d'expédition d'articles à Huawei qui inclurait des articles inférieurs au niveau 5G, y compris les articles 4G, Wifi 6 et 7, l'intelligence artificielle et les articles de calcul haute performance et de cloud.

Les responsables américains ont placé Huawei sur une liste noire commerciale en 2019, restreignant la plupart des fournisseurs américains à expédier des biens et des technologies à l'entreprise.

En décembre, Huawei a déclaré que son chiffre d'affaires global s'élevait à environ 91,53 milliards de dollars, soit une légère baisse par rapport à 2021, lorsque les sanctions américaines avaient fait chuter ses ventes de près d'un tiers.