Fusion nucléaire : une start-up française lève 15 millions d’euros

Renaissance Fusion, start-up spécialisée dans la fusion nucléaire, a indiqué avoir levé 15 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs et notamment des fonds américain Lowercarbon Capital et français HCVC. La société grenobloise compte utiliser ce financement pour tripler ses effectifs d'ici à un an pour les porter à 65 personnes. Comme nous l'avait indiqué Simon Belka, directeur des projets de l'entreprise, en décembre dernier, Renaissance Fusion vise la construction d'un réacteur expérimental d'ici à 2028 et la réalisation d'un réacteur opérationnel dans la décennie 2030 et «plutôt au début qu'à la fin». La fusion nucléaire promet une énergie abondante, décarbonée et moins génératrice de déchets que la fission nucléaire classique.