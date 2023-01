STMicroelectronics séduit le marché avec ses prévisions pour 2023

L'action STMicroelectronics évolue en tête de l'indice CAC 40 jeudi, alors que le fabricant de semi-conducteurs a présenté des perspectives encourageantes pour 2023.

A 10h50, le titre progressait de 5,9%, à 41,8 euros.

«Compte tenu de la forte demande de nos clients et de l'augmentation de nos capacités de production, nous conduirons la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2023 compris entre 16,8 milliards de dollars et 17,8 milliards de dollars», a indiqué STMicroelectronics dans un communiqué.

Pour l'exercice en cours, le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 10%, alors que le consensus des analystes prévoit une progression de 2%, observe Citi. L'intermédiaire financier, qui s'attend pour sa part à ce que les ventes de STMicroelectronics progressent de 4% cette année, recommande le titre du groupe technologique à «acheter». L'objectif de cours de Citi se situe à 58 euros.

Aussi, les prévisions des dirigeants pour le premier trimestre sont «bien meilleures» que ce que le marché craignait, appuie Stifel. «Au point médian, les prévisions de STMicroelectronics pour le premier trimestre 2023 sont les suivantes : un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars, en hausse de 18,5% en variation annuelle et en baisse de 5,1% en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 48%», a indiqué le groupe.

Selon Stifel, les analystes visaient pour la période un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars et une marge brute de 45,4%. Cet analyste a également confirmé sa recommandation à «acheter» sur la valeur et son objectif de cours de 58 euros.

Un cru 2022 également meilleur que prévu

STMicroelectronics a établi ces objectifs après avoir réalisé au quatrième trimestre de l'exercice 2022 des résultats globalement supérieurs aux attentes des analystes, en raison d'une demande soutenue pour ses produits, en particulier dans les marchés de l'automobile et de l'industrie.

Au cours des trois derniers mois de 2022, le fabricant de semi-conducteurs a réalisé un chiffre d'affaires de 4,42 milliards de dollars, en amélioration de 24,4% sur un an. Sur la période, sa marge brute a progressé de 230 points de base, à 47,5%, tandis que son bénéfice net a bondi de 66,4%, à 1,25 milliard de dollars.

Selon les données compilées par FactSet, les analystes tablaient, en moyenne, sur un chiffre d'affaires de 4,46 milliards de dollars, sur une marge brute de 46,6% et sur un bénéfice net de 1,06 milliard de dollars pour le quatrième trimestre. Les dirigeants de STMicroelectronics tablaient, eux, pour cette période sur un chiffre d'affaires net de 4,4 milliards de dollars, en progression de 23,7% sur un an et de 1,8% par rapport au troisième trimestre, plus ou moins 350 points de base, ainsi que sur une marge brute de 47,3%, plus ou moins 200 points de base.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le résultat net du groupe a quasiment doublé, à 3,96 milliards de dollars, la marge brute s'est établie à 47,3%, contre 41,7% en 2021, et le chiffre d'affaires a augmenté de 26,4%, à 16,13 milliards de dollars. Pour l'exercice écoulé, le groupe visait une marge brute d'environ 47,3% et un chiffre d'affaires d'environ 16,1 milliards de dollars, représentant une hausse de 26,2% en variation annuelle.