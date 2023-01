L’activiste Elliott entre dans Salesforce

L'investisseur activiste Elliott Management Corp a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société de logiciels basée sur le cloud Salesforce Inc, selon des personnes proches du dossier interrogées par Reuters.

On ne sait pas ce qui pousse Elliott, l'un des investisseurs activistes les plus en vue au monde, à faire pression chez Salesforce.

«Nous sommes impatients de travailler de manière constructive avec Salesforce pour réaliser la valeur qui convient à une entreprise de sa stature», a déclaré à Reuters Jesse Cohn, associé directeur chez Elliott.

Cohn, qui a siégé aux conseils d'administration de plusieurs sociétés technologiques, dont Twitter et eBay, a qualifié Salesforce de «l'une des principales sociétés de logiciels au monde».

Il a ajouté qu'il avait «développé un profond respect pour Marc Benioff et ce qu'il a construit». Benioff a cofondé la société et en est le co-PDG.

Le co-PDG de Benioff, Bret Taylor, devrait partir ce mois-ci, laissant Benioff comme seul PDG.

Suppression d'emplois

Elliott a réalisé de nombreux investissements axés sur la technologie. Il a récemment remporté un siège au conseil d'administration de Pinterest Inc.

Plus tôt cette année, Salesforce Inc a annoncé son intention de supprimer 10% de ses effectifs et de fermer certains bureaux après que les embauches rapides pendant la pandémie l'ont laissé avec une main-d'œuvre pléthorique dans un contexte de ralentissement économique.

C'est la deuxième fois en trois mois qu'une entreprise activiste prend une participation dans Salesforce après que Starboard Value a annoncé en octobre une participation non divulguée et a déclaré que la société souffrait d'une décote de valorisation en raison d'un «mélange de croissance et de rentabilité inférieur à la moyenne».