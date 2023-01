Les épargnants français sont restés très actifs en Bourse en 2022

Selon la neuvième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs de l’Autorité des marchés financiers (AMF), plus de 1,5 million d’épargnants ont acheté ou vendu des actions en 2022. Après une année 2021 exceptionnelle (1,6 million d’épargnants actifs), ce niveau est supérieur à ceux de 2020 et des années antérieures.

Malgré un tassement observé au second semestre, l’AMF a recensé l’an dernier 195.000 nouveaux investisseurs qui n’avaient jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou étaient inactifs depuis janvier 2018. Sur 2019-2022, ce sont plus de 1,3 million de nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur les marchés d’actions.

Les actions en tête

Ces particuliers ont réalisé 42,2 millions de transactions sur l’année (-24% sur un an), contre 24 millions en moyenne sur 2018-2019. Les actions restent, de très loin, les instruments financiers les plus traités par les particuliers, même si les investisseurs en fonds indiciels cotés (ETF) sont en nette progression depuis trois ans, à 250.000 en 2022 (+14 % sur un an). Les investisseurs particuliers en obligations ont fortement augmenté en 2022, retrouvant le niveau de 2019, à 107 000 (+67 %).

«Les Français ont été encore nombreux à intervenir en bourse, ce qui est une bonne nouvelle pour leur épargne et pour le financement de notre économie. A moyen et long terme, le placement en actions reste l’investissement le plus intéressant pour se constituer une épargne et financer ses projets tout au long de la vie» a commenté dans un communiqué la présidente de l’AMF, Marie-Anne Barbat-Layani.