Alphabet (Google) va licencier 12.000 salariés

Alphabet (Google) supprime 12.000 emplois, soit près de 6% des effectifs, a déclaré son directeur général Sundar Pichai dans un memo mis en ligne vendredi. C'est un plan social sans précédent depuis la création de Google, il y a 25 ans. Ces pertes d'emplois affectent les équipes de toute l'entreprise, y compris les ressources humaines et certaines fonctions corporate, ainsi que certaines équipes d'ingénierie et de produits. Les licenciements sont mondiaux et ont un impact immédiat sur le personnel américain, a déclaré Google. La société prend soin de préciser les conditions de départ pour ses salariés américains: rémunération des salariés licenciés pendant toute la période de notification (minimum 60 jours), indemnité de départ à partir de 16 semaines de salaire plus deux semaines pour chaque année supplémentaire chez Google, paiement des primes 2022 et des congés restants, couverture de 6 mois de soins de santé, et soutien à l'immigration pour les personnes concernées.