Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'action Fnac Darty perdait 7% à 34,1 euros mercredi en milieu de journée et accusait la plus forte baisse de l'indice SBF 120, après que le distributeur de produits culturels et d'électroménager a revu en baisse son objectif de cash-flow opérationnel pour la période 2021-2023. «Après une...