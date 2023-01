Somfy s’apprête à quitter la Bourse

La famille Despature va mettre en œuvre le retrait obligatoire des actions Somfy de la cote de Paris, alors qu'elle réunit plus de 90% du capital et des droits de vote du fabricant d'automatismes pour le bâtiment et la maison, a indiqué vendredi l'Autorité des marchés financiers (AMF). A l'issue de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), la famille Despature possède 94,38% du capital et 96,31% des droits de vote théoriques de Somfy, en tenant compte des actions autodétenues par l'entreprise. La cotation de l'action Somfy a été suspendue vendredi. «La cotation des actions Somfy demeurera suspendue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire», a indiqué l'AMF.