Verily, l'unité d'Alphabet dédiée aux sciences de la vie, va supprimer 15% de ses effectifs et abandonner certains programmes, indiquait jeudi l'agence Bloomberg. Plus de 200 postes sur un total de 1.600 sont concernés par cette réorganisation. L'entité d'Alphabet abandonnera aussi Verily Value...