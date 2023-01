TotalEnergies démarre un terminal de regazéification de GNL en Allemagne

Le producteur d'énergie TotalEnergies a annoncé vendredi le démarrage du terminal Deutsche Ostsee LNG d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) en Allemagne. Le site est opéré par Deutsche ReGas et situé à Lubmin, sur la côte allemande de la mer Baltique.

«Ce projet, auquel TotalEnergies contribue en mettant à disposition une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) et en fournissant du GNL, permet à la compagnie de devenir l'un des principaux fournisseurs de GNL en Allemagne», a indiqué le groupe dans un communiqué.

«L'Europe fait face à une crise historique de son approvisionnement en gaz causée par la forte baisse des flux en provenance de Russie. Depuis le début de cette crise, TotalEnergies a mobilisé son portefeuille de GNL, à la fois large et flexible, pour acheminer le GNL disponible vers l'Europe et utiliser les capacités de regazéification de 18 millions de tonnes par an qu'elle y détient», a expliqué le directeur général de la division Gas, Renewables & Power de TotalEnergies, Stéphane Michel, cité dans le communiqué.

«Grâce au démarrage du terminal de Lubmin, TotalEnergies va pouvoir encore accroître cet effort et porter à plus de 20 millions de tonnes par an ses importations en Europe, soit environ 15% des capacités de regazéification du continent», a ajouté le dirigeant.