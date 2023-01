Ubisoft s’effondre après son avertissement sur résultats

L'action Ubisoft s'effondre de 17% jeudi vers 9h30, à 19,8 euros, après que l'éditeur de jeux vidéo a émis un sévère avertissement sur ses résultats de l'exercice 2022-2023 qui s'achèvera fin mars.

Pour cette période, Ubisoft prévoit désormais une baisse de plus de 10% sur un an de son «net bookings», l'équivalent de son chiffre d'affaires, contre une hausse supérieure à 10% attendue auparavant. Ubisoft anticipe également un résultat opérationnel négatif à hauteur de 500 millions d'euros, alors que les dirigeants du groupe escomptaient jusqu'alors un résultat positif de 400 millions d'euros.

Ubisoft a indiqué être confronté à des défis sectoriels majeurs, dans un contexte marqué par une détérioration des conditions macroéconomiques ayant provoqué une baisse «marquée et surprenante» de ses ventes depuis le mois dernier. L'abaissement de ses perspectives s'explique également par le report de la sortie du jeu «Skull and Bones» et par la «dépréciation accélérée d'environ 500 millions d'euros de la R&D [recherche et développement, ndlr] capitalisée», a indiqué le groupe dans un communiqué.

Dans ce contexte, l'annonce par Ubisoft de son intention de réduire sa base de coûts non variables de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années «apporte un certain réconfort», observe Citi. Cependant, l'objectif de résultat opérationnel pour l'exercice 2023-2024, fixé à 400 millions d'euros par les dirigeants du groupe, est inférieur d'environ 20% aux prévisions moyennes des analystes, qui se situaient à 480 millions d'euros selon JPMorgan.

Au vu de ces éléments et en raison «d'un manque de visibilité concernant le calendrier de sortie des titres édités par Ubisoft ainsi que leur succès potentiel», JPMorgan a abaissé sa recommandation sur la valeur de «surpondérer» à «neutre». La banque d'affaires américaine a également réduit son objectif de cours sur le titre, l'abaissant de 46 à 24 euros.

En juillet dernier, Ubisoft avait déjà lancé un avertissement sur les ventes de l'exercice 2022-2023, justifié par le report de la sortie du jeu «Avatar: Frontiers of Pandora». Alors que la commercialisation était initialement attendue au cours de l'exercice en cours, ce titre dérivé de la franchise cinématographique «Avatar» réalisée par James Cameron ne sortira finalement qu'au cours du millésime 2023-2024.

L'action Ubisoft navigue désormais à un plus bas depuis février 2016 et perd près de 70% en trois ans.