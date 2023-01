CGG relève ses prévisions pour 2022

Le groupe de services parapétroliers CGG publiera le 2 mars des résultats annuels supérieurs à ses attentes antérieures. Début novembre, CGG anticipait un Ebitda des activités autour de 380 millions de dollars, en hausse de 15% sur un an en données pro forma. Le chiffre d'affaires devrait s'établir autour de 931 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2022, soit une hausse de 3% sur un an pro forma, a indiqué le groupe mardi dans un communiqué. Début novembre, il tablait sur un chiffre d'affaires d'environ 900 millions, stable sur un an. Le groupe anticipe par ailleurs un cash-flow net positif d'environ 61 millions de dollars au quatrième trimestre et un cash-flow net négatif de 4 millions pour l'ensemble de l'année 2022.