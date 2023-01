Le fonds Lac1 de Bpifrance prend plus de 5% du capital d’Elis 

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Et de six. Le fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d’investisseurs institutionnels français et internationaux, vient de prendre une participation de plus de 5% au capital de la société de blanchisserie industrielle Elis. Il s’agit de la sixième ligne dans ce portefeuille dédié aux ...