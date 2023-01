CGG relève ses prévisions pour 2022

Le groupe de services parapétroliers CGG a annoncé mardi s'attendre à publier pour 2022 un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur à ses dernières prévisions et un chiffre d'affaires des activités en hausse.

Début novembre, CGG avait indiqué s'attendre à un Ebitda des activités autour de 380 millions de dollars, en hausse de 15% sur un an en données proforma. Ces données excluent des cessions effectuées en 2021.

Le chiffre d'affaires des activités devrait s'établir autour de 931 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2022, représentant une hausse de 3% sur un an proforma, a indiqué le groupe mardi dans un communiqué. Début novembre, CGG tablait sur un chiffre d'affaires des activités d'environ 900 millions de dollars, stable en données proforma sur un an.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires des activités devrait s'établir autour de 321 millions de dollars, «en hausse séquentielle de 48% et en hausse de 8% proforma sur un an, soutenu notamment par des après-ventes élevées dans le golfe du Mexique et en Scandinavie et par des livraisons plus importantes d'équipements en décembre», a indiqué CGG.

Proche de l'équilibre

Le groupe anticipe par ailleurs un cash-flow net positif d'environ 61 millions de dollars au quatrième trimestre et un cash-flow net négatif de 4 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2022.

La trésorerie disponible devrait atteindre 298 millions de dollars à fin décembre 2022, tandis que la dette nette après prise en compte de la norme comptable IFRS 16 devrait être de l'ordre de 951 millions de dollars, a précisé le groupe.

CGG publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 le 2 mars prochain.