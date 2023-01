Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

AbbVie a relevé mardi ses prévisions de ventes de nouveaux médicaments Skyrizi et Rinvoq pour 2025 à plus de 17,5 milliards de dollars (16,3 milliards d'euros), contre plus de 15 milliards de dollars auparavant....