Sodexo maintient ses objectifs après un bon début d'exercice

Le groupe de restauration collective et de titres de services prépayés Sodexo a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera fin août 2023. Au cours du trimestre allant de septembre à novembre, Sodexo a réalisé un chiffre d'affaires de 6,33 milliards d'euros, contre 5,26 milliards un an plus tôt, soit une amélioration de 20,2% en données publiées. Le groupe a bénéficié d'un effet de change positif de 9,2%, «reflet de l'appréciation du dollar américain et du real brésilien». En variation interne, les revenus ont bondi de 12,3%. Selon le consensus compilé par Sodexo, les analystes tablaient en moyenne pour le premier trimestre de l'exercice 2022-2023 sur un chiffre d'affaires de 6,17 milliards.