Canal+ va racheter OCS à Orange

Cette fois c'est officiel. Évoquée par la presse depuis plusieurs mois, l'acquisition par Canal+ des deux tiers du capital d'OCS qu'il ne détient pas auprès d'Orange a été annoncée le 9 janvier. L'opérateur télécoms et la filiale de Vivendi ont signé un protocole d'accord portant sur l'achat par le groupe audiovisuel de la totalité des titres que détient Orange dans le bouquet de chaînes payantes OCS et dans la société de production Orange Studio.

Les éléments financiers et le calendrier de l'opération n'ont pas été communiqués.

«L'opération fera l'objet d'une information-consultation des instances représentatives du personnel et sera notifiée à l'Autorité de la Concurrence en France», ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

Concurrence

Canal+ est déjà actionnaire d'OCS à hauteur de 33,34% depuis 2012, ont rappelé les deux groupes.

Depuis les créations d'OCS et d'Orange Studio, en 2007 et 2008 respectivement, «la concurrence dans le secteur audiovisuel notamment pour OCS n’a cessé de s’intensifier avec l’émergence de puissantes plateformes internationales», indique Orange dans un communiqué. «C’est dans ce contexte qu’Orange a souhaité pérenniser le développement de ces 2 filiales tout en préservant les emplois et le préfinancement de la création», ajoute l'opérateur.

Depuis le 1er janvier, OCS a perdu une bonne partie du catalogue de la chaîne américaine HBO en raison de l'arrivée à expiration du contrat qui liait les deux sociétés.

A la Bourse de Paris, les actions Orange et Vivendi réagissaient peu à ces annonces. En milieu de journée, elles reculaient d'environ 0,5% quand le CAC 40 avançait de 0,3%.