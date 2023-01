Amazon annonce des réductions d’effectifs record

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Amazon va supprimer plus de 18.000 emplois, bien plus que les 10.000 annoncés par la presse fin 2022, a admis le groupe jeudi. Son directeur général Andy Jassy indique dans un communiqué que le groupe « prévoit de supprimer un peu plus de 18.000 postes », y compris en Europe. Le géant du e...