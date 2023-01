Saint-Gobain finalise une acquisition et en annonce une autre

L’action Saint-Gobain perd 24% sur un an.

Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé mercredi la finalisation du rachat de Matchem au Brésil et la signature d'un accord exclusif en vue d'acquérir IDP Chemicals en Egypte. Les termes financiers de ces deux transactions n'ont pas été communiqués. «Les acquisitions de Matchem et d'IDP Chemicals vont permettre à Saint-Gobain de renforcer sa position dans la chimie du bâtiment, notamment dans les adjuvants pour béton qui sont essentiels dans la décarbonation de la construction», a indiqué Saint-Gobain dans un communiqué. Matchem, fondé en 2011, emploie environ 50 personnes sur deux sites au Brésil et a généré un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros en 2022. IDP Chemicals emploie 25 personnes sur un site «et est bien positionné pour accompagner la dynamique de la construction en Egypte», selon le groupe français.