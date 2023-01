Casino créé une holding regroupant ses activités françaises

L’action Casino perd 54% sur un an.

Le distributeur Casino a annoncé mercredi la création de CGP Distribution France, une société holding destinée à réunir l'ensemble de ses filiales de distribution alimentaire tricolores.

«A la suite de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel des filiales concernées, les entités du périmètre Monoprix ont d'ores et déjà été placées sous cette société holding détenue à 100% par Casino», a indiqué le groupe stéphanois dans un communiqué.

En plus de Monoprix, CGP Distribution France regroupera les filiales Franprix, Distribution Casino France, Easydis et AMC. Cette réorganisation n'aura pas d'incidence sur les segments de reporting et la structure de direction du groupe.

«L'apport des activités de Distribution Casino France, ultime étape de cette réorganisation, interviendra durant le premier semestre 2023», a ajouté Casino.