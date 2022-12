L’armateur CMA CGM détient 5% de M6

Le groupe de transport maritime et de logistique CMA CGM a franchi en hausse le seuil de 5% du capital et des droits de vote du groupe d'audiovisuel M6, selon un avis publié jeudi par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Au 9 décembre 2022, CMA CGM détenait 5,02% du capital et des droits de vote de M6. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition de titres M6 sur le marché. Selon l'avis publié par l'AMF, CMA CGM détenait à cette date 6.343.295 actions M6, via le véhicule d'investissement CMA CGM Participations qu'il contrôle intégralement. En septembre dernier, un intérêt de Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, allié à Stéphane Courbit et Marc Ladreit de Lacharrière, avait été évoqué pour une reprise de la participation de Bertelsmann dans le groupe de télévision.