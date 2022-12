BioMérieux anticipe une poursuite de la baisse de sa marge en 2023

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Covid continue à profiter à bioMérieux. Le spécialiste du diagnostic in vitro a relevé jeudi ses prévisions de résultats pour 2022. Avec l’épidémie de grippe précoce, celle de brioncholite, et la nouvelle vague de Covid-19, les ventes de panels respiratoires Biofire progresseront plus que...