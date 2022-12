Sanofi : Bruxelles approuve Dupixent pour traiter le prurigo nodulaire

Le laboratoire pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi que la Commission européenne avait approuvé son médicament Dupixent (dupilumab) pour le traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique.

Le prurigo nodulaire est une maladie chronique et inflammatoire de la peau qui provoque d'intenses démangeaisons et des lésions cutanées.

Cette autorisation est fondée sur des données de «deux essais de phase 3, PRIME et PRIME 2, qui ont évalué l'efficacité et la sécurité de Dupixent chez des adultes présentant un prurigo nodulaire non contrôlé, comparativement à un placebo», a indiqué Sanofi dans un communiqué.

Quatre maladies

Le mois dernier, le comité scientifique de l'Agence européenne des médicaments, ou CHMP, avait recommandé l'approbation de Dupixent dans l'Union européenne (UE) pour le traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique.

«Avec cette approbation, Dupixent devient le premier et le seul médicament ciblé expressément indiqué pour le traitement du prurigo nodulaire en Europe et aux Etats-Unis», a ajouté Sanofi. Aussi, «Dupixent est désormais approuvé pour le traitement de quatre maladies inflammatoires chroniques dans l'Union européenne», a précisé le laboratoire pharmaceutique.

Dupixent est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale.