L’Indien Mahindra mise 1,2 milliard de dollars supplémentaires sur la voiture électrique

Le constructeur automobile indien Mahindra and Mahindra a annoncé mercredi qu'il investirait 100 milliards de roupies (1,21 milliard de dollars) pour mettre en place une nouvelle usine de fabrication de véhicules électriques (VE) près de la ville de Pune, dans l'ouest du pays. Le conglomérat dont le siège est à Mumbai a déclaré que l'investissement, pour lequel il a reçu l'approbation du gouvernement de l'État du Maharashtra, s'étalerait sur une période de 7 à 8 ans. La nouvelle usine se trouvera dans l'un des plus anciens centres de fabrication automobile de l'Inde, qui abrite des entreprises telles que Volkswagen et Mercedes-Benz ainsi que Bajaj Auto et Hero MotoCorp.