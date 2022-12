BioMérieux relève ses prévisions pour 2022 et esquisse ses objectifs pour 2023

Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux a révisé en hausse jeudi ses perspectives pour 2022 et dévoilé de premiers objectifs pour 2023.

Fort de ventes plus élevées que prévu pour ses panels respiratoires Biofire au quatrième trimestre, bioMérieux prévoit désormais pour cette année un résultat opérationnel courant contributif supérieur à 660 millions d'euros et un chiffre d'affaires stable en données organiques, soit à taux de change et périmètre constants.

BioMérieux tablait jusqu'à présent pour 2022 sur un résultat opérationnel courant contributif dans le haut de la fourchette de 580 millions à 625 millions d'euros et sur une baisse de son chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants comprise dans la borne haute de l'intervalle de 3% à 6%.

Action atone

En 2023, hors panels respiratoires, bioMérieux prévoit une progression organique de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10%, «portée par une croissance solide des panels non-respiratoires Biofire, de la microbiologie et des applications industrielles», a indiqué le groupe dans un communiqué.

BioMérieux vise ainsi une croissance organique totale du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6% en 2023, tandis que le résultat opérationnel courant contributif devrait être compris entre 600 millions et 630 millions d'euros aux taux de change prévisionnels.

A la Bourse de Paris, l'action réagissait peu à ces annonces. En fin de matinée jeudi, elle avançait de 0,5%, à 101,6 euros.