Microsoft entre au capital de la Bourse de Londres

Microsoft va entrer au capital du London Stock Exchange Group (LSE) à hauteur de 4%, a annoncé l'entreprise britannique lundi. Cela s'inscrit dans le cadre d'un accord commercial de 10 ans visant à transférer la plateforme de données de l'opérateur boursier vers le service de stockage distant de données (cloud) de Microsoft.

En réaction à cette annonce, le titre LSE prenait plus de 3% lundi en milieu de journée à la Bourse de Londres.

Microsoft rachètera les actions de LSE au consortium composé par Blackstone et Thomson Reuters, a précisé l'opérateur boursier. Le montant de l'acquisition des actions n'a pas été divulgué.

2,8 milliards de dollars

Sur la durée du contrat, LSE s'est engagé à un minimum de dépenses liées au cloud de 2,8 milliards de dollars (2,66 milliards d'euros) auprès de Microsoft.

LSE avait acheté Refinitiv pour 27 milliards de dollars en 2021 auprès de Blackstone et Thomson Reuters, faisant du groupe la deuxième plus grande société de données financières après Bloomberg.

«La base du partenariat sera la transformation numérique de l'infrastructure technologique et des plateformes de données et d'analyse du LSE vers le cloud de Microsoft. Cela inclura les plateformes Refinitiv, qui alimentent plus de 40.000 institutions financières dans 190 pays avec des données, des analyses et des informations sur des millions de bases de données de séries chronologiques actives, des évaluations quotidiennes, des transactions boursières et des produits dérivés, des cotations sur actions et des recherches importantes sur les entreprises publiques et privées», précise ainsi Microsoft dans un communiqué commun.

«Ce partenariat stratégique constitue une étape importante dans le parcours [du LSE] pour devenir le premier fournisseur d'infrastructures et de données sur les marchés financiers mondiaux, et transformera l'expérience de nos clients», a déclaré le directeur général de la société, David Schwimmer, cité dans ce communiqué.