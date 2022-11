Le conseil d’administration de la Juventus démissionne, l'action chute

L'action Juventus Football Club perd 3% mardi midi à la Bourse de Milan, à 0,27 euro, après que tous les membres du conseil d'administration du club de football italien, y compris son président Andrea Agnelli, ont démissionné lundi soir.

Les administrateurs du club turinois ont pris cette décision «considérant la centralité et la pertinence des questions juridiques et technico-comptables en suspens», a indiqué la Juventus. Les états financiers du club font depuis plus d'un an l'objet d'un examen minutieux de la part de la justice italienne et de la Consob, l'autorité des marchés financiers locale, pour des allégations de fausse comptabilité dans le cadre d'échanges ou de ventes de joueurs et de manipulation de marché. Jusqu'à ce jour, la société a toujours nié tout acte répréhensible.

Une assemblée générale en janvier

Maurizio Scanavino a par ailleurs été nommé directeur général de la Juventus et chargé de piloter les opérations du club en attendant la constitution d'un nouveau conseil d'administration lors d'une assemblée générale convoquée le 18 janvier 2023.

Le fonds d'investissement Exor, contrôlé par la famille Agnelli et qui détient 63,8% du capital de la Juventus, a de son côté annoncé mardi qu'il proposerait la nomination de Gianluca Ferrero au poste de président du conseil d'administration du club. Dans son communiqué, Exor s'engage à publier une liste complète de futurs administrateurs dans les délais légaux.

Ces bouleversements dans les organes de gouvernance de la Juventus ainsi que ses déboires judiciaires s'ajoutent à ses difficultés sportives et financières. Lors de l'exercice clos en juin 2022, le club a accusé une perte nette de 254,3 millions d'euros, un record dans l'histoire du football italien. Au cours de cette saison 2022-2023, l'équipe masculine a été sortie dès la phase de groupes de la Ligue des champions, la plus célèbre et lucrative des compétitions de clubs de football en Europe.

L'action Juventus Football Club accuse une baisse de 35% en un an et de 73% en trois ans. Sa capitalisation boursière avoisine les 700 millions d'euros.