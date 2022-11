Orpea va rembourser 55,8 millions d'euros à la Caisse de Solidarité pour l'Autonomie

Orpea progresse mardi à la Bourse de Paris, après avoir annoncé sa décision de rembourser l'intégralité du montant dû à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), qui représente, sur la base des informations disponibles, 55,8 millions d'euros.

A 11h35, le titre gagnait 2,5% à 6,87 euros.

Ce montant conduira Orpea, qui a présenté la semaine dernière un vaste projet de restructuration financière, à doter une provision complémentaire de 30,1 millions d'euros dans ses comptes au 31 décembre 2022, a indiqué l'exploitant de cliniques et de maisons de retraite.

Fin août, ce dernier s'était engagé à rembourser 25,6 millions d'euros, correspondant à des taxes sur les sociétés, des dépenses d'assurance et à des remises accordées par les fournisseurs pour des achats financés par de l'argent public. Ce montant était déjà provisionné dans les comptes.

Charges de personnel

En revanche, le groupe contestait le remboursement de 30,2 millions d'euros de charges de personnel liées aux auxiliaires de vie faisant fonction d'aides-soignants. Concrètement, ce montant correspond aux crédits versés par la CNSA à Orpea pour rémunérer des personnels non diplômés qui font fonction d'aide-soignants, mais à condition qu'ils soient en formation continue. Or, le groupe n'a pas formé ce personnel à hauteur de 30,2 millions d'euros.

«La décision de solder le passé et de régler l'intégralité des sommes dues à la CNSA, ainsi que les engagements pris et les propositions faites par Orpea, s'inscrivent dans la démarche décrite par le groupe dans son plan de refondation d'exercer ses missions dans un cadre serein et apaisé et dans un esprit de dialogue constructif avec l'ensemble de ses parties prenantes», a précisé Orpea dans un communiqué.