Vallourec confirme ses perspectives mais plonge en Bourse

L’action grimpe de plus de 20% depuis le début de l’année mais elle perd encore 65% en trois ans.

Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a confirmé lundi sa prévision de résultat brut d'exploitation (RBE) pour 2022 après une amélioration de ses résultats au troisième trimestre, liée notamment à une activité soutenue en Amérique du Nord.

Le groupe continue ainsi de tabler sur un RBE compris entre 650 millions et 750 millions d'euros en 2022. Vallourec s'attend également toujours à dégager un flux de trésorerie disponible positif au second semestre, «grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre», a indiqué le PDG du groupe, Philippe Guillemot, cité dans un communiqué.

Au troisième trimestre, clos fin septembre, le résultat brut d'exploitation de Vallourec a atteint 198 millions d'euros, contre 128 millions d'euros un an plus tôt.

Moins qu'attendu

Le flux de trésorerie a été négatif de 81 millions d'euros, en amélioration de 22 millions d'euros par rapport au troisième trimestre de 2021.

Vallourec a dégagé un résultat net de 6 millions d'euros sur la période, contre une perte nette de 7 millions d'euros au troisième trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires de Vallourec a progressé de 53,6% en données publiées et de 36,6% à taux de change constants, à 1,28 milliard d'euros.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes attendaient en moyenne un résultat net de 93,9 millions d'euros, un RBE de 239,3 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros.

La dette se creuse

Sur les neuf premiers mois de 2022, le RBE de Vallourec a progressé à 403 millions d'euros, contre 356 millions d'euros à la même période de 2021. La perte nette s'est établie à 444 millions d'euros, contre 49 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de Vallourec a progressé de 40,5% sur un an en données publiées, à 3,34 milliard d'euros, tandis que le flux de trésorerie disponible a été négatif de 482 millions d'euros, contre un flux négatif de 300 millions d'euros un an plus tôt.

A fin septembre, la dette nette de Vallourec s'inscrivait à 1,49 milliard d'euros, contre 993 millions d'euros à la fin juin.

Le fabricant de tubes sans soudure a annoncé vendredi soir la conclusion d'un accord entre la direction de Vallourec Deutschland et les représentants du personnel dans le cadre de l'arrêt des activités en Allemagne. Un plan social ainsi que la convention collective correspondante ont été signés, a précisé le groupe.

A la Bourse de Paris, le titre Vallourec plongeait de plus de 6% lundi en début de matinée.