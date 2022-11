Teleperformance rétablit le contact avec les investisseurs

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une semaine après avoir tangué en Bourse et perdu en une seule séance plus d’un tiers de sa valeur, le leader mondial des centres de contacts a déjà reconquis plus de la moitié du terrain abandonné. Vendredi, dans la foulée de sa décision de se désengager d’activités de modération de contenus à...