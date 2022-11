En lorgnant OCS, Canal+ nourrit de nouvelles ambitions

Le groupe audiovisuel Canal+, filiale de Vivendi, est entré en négociations exclusives avec Orange pour racheter OCS, le bouquet de chaînes payantes de l’opérateur télécom, a confirmé vendredi à L’Agefi une source proche, avalisant des informations de presse.

Ce n’est qu’une demi-surprise : des discussions informelles ont déjà été engagées depuis plusieurs mois entre Canal+ et OCS à ce sujet. Canal+ détient déjà 33,3% du capital des activités cinéma et télévision payante d'OCS. En mai dernier, Chrystel Heydemann, la directrice générale d'Orange avait indiqué en assemblée générale mixte que « se posait la question de l’avenir d’OCS » au sein de l’opérateur historique – d’autant que « HBO a lancé son propre service de streaming vidéo, sous sa marque ».

Avec 3 millions d’abonnés fin 2021, OCS est le deuxième plus grand service de télévision payante en France après Canal+ (9,6 millions d’abonnés). Grâce à un accord pluriannuel reconduit depuis 2008, il distribue de façon exclusive pour la France des séries inédites de HBO, telles que Game of Thrones et The Handmaid’s Tale. Mais cet accord avec HBO arrive à échéance en fin d’année, et il n’est pas certain qu’il sera renouvelé. Le deal en discussion porterait aussi sur Orange Studio, la société de production de films et de séries filiale d’Orange, selon le média américain spécialisé Variety.

Une chose est sûre, le rachat d'OCS permettrait à Canal+ de renforcer ses positions sur le marché porteur du streaming vidéo, face aux géants américains, tels Netflix, Disney+ et Amazon Prime Vidéo, déjà bien implantés en France. D’autant que Netflix, fort de ses 10 millions d’abonnés en France, vient d’engager une nouvelle offensive, en dégainant début novembre une offre d'abonnement avec de la publicité.

Le devenir de Salto, plateforme de vidéo à la demande payante commune à France Télévisions, à TF1 et à M6 créée en octobre 2020, pourrait aussi permettre à Canal+ d’affirmer ses ambitions. Elle devrait compter « 1 million d’abonnés d’ici fin 2022 », indique une source proche de Salto. L’avenir de Salto doit être tranché ces prochains jours. Or, si TF1, M6 et France télévisions quittent l'aventure, Salto pourrait faire l’objet d’une cession, en dernier recours, Canal+ faisant figure de prétendant. Contactée, ce dernier n’a pas commenté.

Le tout survient alors que les chaînes TF1 et M6 ont abandonné en septembre un projet de fusion qui devait créer un gros groupe de la télévision nationale capable de peser face aux acteurs américains de streaming.