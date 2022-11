Canal+ pourrait racheter OCS à Orange

Le groupe audiovisuel Canal+, filiale de Vivendi, est entré en négociations exclusives avec Orange pour racheter OCS, le bouquet de chaînes payantes détenu par l'opérateur de télécommunications, a indiqué une source proche du dossier à l'agence Agefi-Dow Jones. Cette information avait été précédemment rapportée par Variety et Les Echos.

«Canal+ est le partenaire privilégié d'Orange pour la reprise d'OCS, car l'opérateur télécoms souhaite protéger l'exception culturelle française», a souligné cette source. «Aussi, Canal+ est le seul actionnaire d'OCS aux côtés d'Orange, détenant 33,3% du capital», appuie-t-elle.

La transaction envisagée porterait également sur Orange Studio, selon le média américain Variety. En France, les divisions Orange Studio et OCS regroupent les activités de production et de coproduction de films et de séries, et d'édition de l'opérateur télécoms. Fin 2021, OCS comptait environ 3 millions d'abonnés.

Effectifs maintenus

Selon Variety, Canal+ s'est engagé à maintenir les effectifs d'OCS en cas de rachat. Les employés d'OCS aurait été informés de l'ouverture de négociations entre Orange et Canal+ en vue d'un éventuel changement de propriétaire.

«Il apparaît possible qu'une transaction soit annoncée dans quelques jours», indique de son côté le quotidien Les Echos.

En juillet dernier, Variety avait déjà indiqué que les deux entreprises étaient en «discussions avancées», que l’entrée en négociations exclusives pourrait survenir «dès le mois de septembre» et que la transaction pourrait mettre un an à être bouclée.

A la Bourse de Paris, l'action Orange montait de 1,1%, à 9,84 euros, et le titre Vivendi était stable en milieu de matinée vendredi.