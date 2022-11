Renault lance un ambitieux plan d'actionnariat salarié

Le constructeur automobile Renault a annoncé mercredi le lancement d'un plan d'actionnariat salarié dans le cadre de sa stratégie visant à multiplier par trois la détention de son capital par les employés, à 10% en 2030. Ce plan prévoit l'attribution gratuite de 6 actions à chacun des collaborateurs éligibles du groupe, soit plus de 110.000 personnes dans le monde, ainsi que la possibilité d'acquérir des actions avec une décote de 30% dans 21 pays et un abondemment de 300% sur les deux premières actions, soit l'équivalent de six actions gratuites supplémentaires. Le prix de référence de l'action dans le cadre de l'opération est fixé à 31,46 euros, soit un prix après décote de 22,02 euros. La période de souscription se déroulera du 24 novembre au 12 décembre 2022 inclus, a précisé Renault dans un communiqué.