FDJ relève un peu ses objectifs et rachète ZEturf

L'opérateur de jeux d'argent et de hasard a annoncé jeudi tabler sur une stabilité de son taux de marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2023, en raison d'un environnement économique incertain. La Française des Jeux (FDJ) a par ailleurs confirmé ses prévisions pour 2022, affiné ses objectifs pour 2025 et annoncé l'acquisition de l'opérateur de paris hippiques et sportifs en ligne ZEturf pour une valeur d'entreprise de 175 millions d'euros.

En amont d'une journée investisseurs, FDJ a indiqué continuer de tabler sur un chiffre d'affaires en croissance de plus de 8% et sur une marge d'Ebitda de l'ordre de 24% en 2022.

«Notre très bonne performance 2022, supérieure à nos attentes grâce à la poursuite de la dynamique du digital et au rebond de l'activité en point de vente, nous permet de réaffirmer nos objectifs de croissance et de profitabilité moyen terme, en dépit d'un contexte macroéconomique plus incertain», a déclaré Stéphane Pallez, présidente directrice générale de FDJ, citée dans un communiqué.

Près de 5% de croissance

Pour la période 2022-2025, le groupe a relevé sa prévision de croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires, visant désormais le haut d'une fourchette comprise entre 4% et 5%, contre une fourchette de 4% à 5% attendue jusque-là. FDJ a par ailleurs maintenu son objectif d'un taux de marge d'Ebitda supérieur à 25% en 2025.

Le groupe, qui table sur une croissance annuelle moyenne des mises digitales supérieure à 20% sur la période 2022-2025, entend maintenir ses investissements cumulés sur la période 2020-2025 à 600 millions d'euros. Il vise un taux de conversion de l'Ebitda en cash-flow libre sur la période 2022-2025 toujours supérieur à 80%.

FDJ a réaffirmé son intention de redistribuer désormais chaque année entre 80% et 90% de son résultat net à ses actionnaires.

FDJ prévoit enfin un ratio d'endettement financier, soit la dette financière nette rapportée à l'Ebitda, de 2 fois, croissance externe comprise.

Rachat de ZEturf, valorisé à 175 millions d'euros

Dans un communiqué distinct, le groupe a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de ZEturf, opérateur de paris hippiques en ligne ainsi que de paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet, pour une valeur d'entreprise de 175 millions d'euros. Un complément de prix pourra être versé en fonction de la performance en 2023, a précisé FDJ.

L'opération aura un effet relutif sur la marge contributive de la branche Paris sportifs et jeux en ligne en concurrence de FDJ dès 2024, a précisé le groupe. FDJ avait annoncé des négociations exclusives en vue de cette acquisition le 19 septembre dernier.