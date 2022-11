Bouygues réitère ses prévisions pour 2022

Le conglomérat diversifié Bouygues a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2022, après être parvenu à stabiliser sa marge opérationnelle courante au cours des neuf premiers mois de l'année, dans un environnement qualifié de «complexe».

Pour 2022, le groupe présent dans les télécoms, la construction, l'immobilier et la télévision prévoit toujours une augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) par rapport à 2021.

Le conglomérat a confirmé ses perspectives alors que ses comptes sur neuf mois sont ressortis globalement supérieurs aux prévisions des analystes. Bouygues a réalisé un bénéfice net de 537 millions d'euros sur la période de janvier à septembre, contre 807 millions d'euros à la même période de 2021.

Mieux que prévu

Au cours des neuf premiers mois de cette année, le ROC s'est inscrit à 1,21 milliard d'euros, en hausse de 66 millions d'euros sur un an. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 8% sur la période, à 29,68 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les revenus du groupe ont augmenté de 4%. La marge opérationnelle courante s'est ainsi stabilisé à 4,1% entre janvier et septembre derniers.

Selon le consensus publié sur le site internet de la société, la médiane des prévisions des analystes se situait à 29,33 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires sur neuf mois, à 1,19 milliard d'euros pour le ROC et à 550 millions d'euros pour le bénéfice net. Afin d'établir ce consensus, Bouygues a interrogé neuf analystes entre les 3 et 10 novembre derniers.