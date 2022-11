Le prix de l’OPA sur Somfy pourrait être insuffisant

Après Iliad en 2021, CNP Assurances cette année et EDF bientôt, la cote parisienne pourrait perdre un autre de ses membres importants. Quelques semaines à peine après avoir rejoint l’indice SBF 120, Somfy fait l’objet d’une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) de la part de son actionnaire de contrôle, la famille Despature, selon un projet rendu public mardi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'OPAS sera lancée au prix de 143 euros par action Somfy, représentant une prime instantanée de 20,6% par rapport au dernier cours de Bourse coté. La cotation du titre Somfy est suspendue, à la demande de la société, depuis lundi, sur un cours de 118,60 euros. Sa cotation reprendra mercredi. Au 15 novembre, la famille Despature, propriétaire du groupe depuis 1984, regroupait 73,86% du capital et 84,16% des droits de vote de Somfy. Une position qu’elle a récemment renforcée. Selon une déclaration communiquée à l’AMF, la famille détenait à peine 72% du capital et moins de 83% des droits de vote en juin dernier.

Une question de prix

«Les initiateurs ont l'intention de demander, dans un délai de 3 mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Somfy non présentées à l'offre, au prix de 143 euros par action», a précisé l'AMF. Selon un calendrier indicatif communiqué par la société, l’OPAS serait ouverte entre le 22 décembre et le 12 janvier prochain. Le retrait aurait lieu, si les conditions sont réunies, «dans un bref délai à compter de la clôture de l’offre».

Pour retirer Somfy de la cote, le concert d’actionnaires n’a besoin d’obtenir «que» 9,26% du capital, une fois déduites les 2,55 millions d’actions, soit 6,88% du total, auto-détenues par la société. Pas sûr néanmoins que la cible soit atteinte si facilement. La prime proposée est nettement inférieure à celles offertes par CNP (36%), EDF (plus de 50%) ou Iliad (61%) en leur temps. Le prix est en outre inférieur au record de 180 euros établi par l’action il y a moins d’un an. A sa reprise de cotation, le titre a d'ailleurs ouvert en hausse de 21,75%, à 144,40 euros, au-dessus du prix proposé dans le cadre de l'OPA.