Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 4 octobre 2022, le spécialiste des chaudières plus écologiques et plus économiques, Boostheat précise avoir reçu le 25 octobre dernier une offre ferme sous conditions suspensives de prise de...