Alstom affine ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice

L’action Alstom recule de plus de 20% depuis le début de l’année.

L'équipementier ferroviaire Alstom a affiné mercredi ses objectifs pour l'exercice qui s'achèvera à la fin mars 2023, dans le sillage de résultats semestriels en progression.

Fort de sa capacité à faire face aux «perturbations liées à la crise des composants électroniques, de la chaîne d'approvisionnement et de l'énergie», Alstom a annoncé prévoir pour l'ensemble de son exercice 2022-2023 une marge d'exploitation dans une fourchette de 5,1% à 5,3%, à comparer à 5% en 2021-2022. Le groupe anticipait jusque-là une marge en hausse en 2022-2023.

Alstom vise également une génération de cash-flow libre dans la fourchette de 100 millions à 300 millions d'euros, contre un objectif de flux de trésorerie libre positif auparavant. Par ailleurs, Alstom a confirmé son objectif d'un ratio de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1.

Moins qu'attendu

Alstom a livré ces perspectives parallèlement à la publication de résultats en hausse au premier semestre, signe de la résistance des activités du groupe à la dégradation de la conjoncture économique.

Sur les six mois allant d'avril à septembre, le groupe a dégagé un résultat net ajusté de 179 millions d'euros, contre 172 millions d'euros un an plus tôt. Selon le consensus fourni par Alstom, les analystes tablaient en moyenne sur 216 millions d'euros.

Le groupe a accusé une perte nette part du groupe de 21 millions d'euros contre une perte de 26 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom s'est établi à 397 millions d'euros, en hausse de 18,5%. Le consensus portait sur 387 millions d'euros. La marge correspondante s'est inscrite à 4,9%, contre 4,5% sur la même période de l'exercice 2021-2022.

Le chiffre d'affaires du premier semestre a progressé de 8% sur un an en données publiées et de 5% en données comparables, à 8 milliards d'euros. Selon le consensus fourni par Alstom, les analystes tablaient en moyenne sur 8,01 milliards d'euros.

Commandes solides

Le groupe a enregistré des prises de commandes de 10,1 milliards d'euros sur six mois, contre 9,73 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice 2021-2022. Le consensus tablait sur 9,6 milliards d'euros.

Au 30 septembre 2022, le carnet de commandes atteignait 85,9 milliards d'euros, «offrant au groupe une forte visibilité sur ses ventes futures», a indiqué Alstom.

Le groupe a par ailleurs généré un flux de trésorerie libre négatif de 45 millions d'euros au premier semestre, contre un flux négatif de 1,5 milliard d'euros un an plus tôt. Le consensus visait un flux négatif de 200 millions d'euros.

«La dynamique de marché reste très positive, portée par des clients qui confirment leurs plans d'investissement dans toutes les régions. Notre performance opérationnelle est en amélioration continue à mesure que nous progressons dans l'intégration de Bombardier Transport conformément au plan. Par conséquent, la qualité de notre carnet de commandes s'améliore, avec pour résultat la réalisation des objectifs et l'amélioration de la profitabilité malgré un environnement macroéconomique difficile», a indiqué Henri Poupart-Lafarge, président du conseil d'administration et directeur général d'Alstom, cité dans un communiqué.