Air France-KLM va émettre des obligations convertibles, l'action chute

Les convertibles attirent de nouveau les émetteurs, un peu moins les actionnaires. Après Ubisoft il y a quelques jours et Elis en septembre, le transporteur aérien Air France-KLM a annoncé à son tour, mercredi, le lancement d'une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, d'un montant nominal d'environ 300 millions d'euros.

En réaction, l'action Air France-KLM a ouvert en forte baisse à la Bourse de Paris. Peu après 10h mercredi, elle plongeait de 10%, à 1,26 euro.

«L'offre sera réalisée par le biais d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement» et «le produit net du placement est destiné à être affecté en intégralité au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021», a indiqué Air France-KLM dans un communiqué.

Près de 6% d'intérêt

Les conditions définitives de cette émission obligataire devraient être déterminées mardi, tandis que le règlement-livraison des obligations devrait avoir lieu le 23 novembre. A compter de la date d'émission et jusqu'au 23 novembre 2025, les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 5,75% et 6,50% payable trimestriellement à terme échu les 23 novembre, 23 février, 23 mai et 23 août de chaque année et pour la première fois le 23 février 2023.

L'armateur CMA CGM a exprimé son intention de participer au placement au prorata de sa participation actuelle de 9%, a précisé Air France-KLM.

Par ailleurs, deux syndicats des personnels navigants commerciaux (PNC) d'Air France ont annoncé mardi déposer un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier. L'Union des navigants de l'aviation civile (Unac) et le Syndicat des navigants du groupe Air France (SGNAF) indiquent que l'accord collectif qui régit depuis 1999 les conditions de carrière, de rémunération et de couvertures sociales des PNC de la compagnie aérienne n'a pas été prolongé par la direction.